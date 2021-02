La Pompei d' Oriente spunta dalla sabbia

philosophylinks : RT @LPieceofart: Riemerge dal deserto la vita a Shahr-i Sokhta, la Pompei d'Oriente - Machezm : RT @LPieceofart: Riemerge dal deserto la vita a Shahr-i Sokhta, la Pompei d'Oriente - _rjardon : RT @LPieceofart: Riemerge dal deserto la vita a Shahr-i Sokhta, la Pompei d'Oriente - yaiupi_frikamd : RT @iraninitaly: #Iran, la Pompei d'Oriente di 5mila anni fa #shahresokhteh - iraninitaly : #Iran, la Pompei d'Oriente di 5mila anni fa #shahresokhteh -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei Oriente

I risultati delle ricerche sono raccolti nel volume 'Scavi e ricerche a Shahr - i Sokhta (Studies and publications Institute, Pishin Pajouh, Tehran)', curato dal direttore del progetto Maips Enrico ...Nel 2016 il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento ha avviato il progetto multidisciplinare Maips - Multidisciplinary Archaeological Italian Project at Shahr - i Soktha per lo ...Una vasta distesa di "domus" articolate in più ambienti funzionali, un sistema di strade e vicoli, quartieri di rappresentanza e vita pubblica, utensili e materiali per la ...Sono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza internazionale online organizzata dall'Università del Salento, i recenti risultati delle indagini della missione a Shahr-i Sokhta, l'e ...