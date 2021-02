Inter, il c.t. della Danimarca: «Eriksen regista? Conte lo usa alla Pirlo, ma deve attaccare» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il c.t. della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato del nuovo ruolo all’Inter di Christian Eriksen Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, in un incontro via web con i tifosi della Nazionale, ha parlato della nuova posizione da regista di Christian Eriksen all’Inter. «È possibile che anche io lo schieri come regista, ma non ora. Penso ancora che Christian abbia molte qualità offensive e ovviamente stiamo lavorando per portare le sue migliori qualità in squadra. Credo che Conte lo abbia provato nella stessa condizione in cui usava Pirlo. In quella situazione hai molti più compiti difensivi. Devi correre e difendere, con tre difensori dietro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il c.t.Kasper Hjulmand ha parlato del nuovo ruolo all’di ChristianKasper Hjulmand, commissario tecnico, in un incontro via web con i tifosiNazionale, ha parlatonuova posizione dadi Christianall’. «È possibile che anche io lo schieri come, ma non ora. Penso ancora che Christian abbia molte qualità offensive e ovviamente stiamo lavorando per portare le sue migliori qualità in squadra. Credo chelo abbia provato nella stessa condizione in cui usava. In quella situazione hai molti più compiti difensivi. Devi correre e difendere, con tre difensori dietro ...

