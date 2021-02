Inchiesta sui rider, pm Milano "Non sono schiavi e vanno assunti" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI Ha citato anche il film di Ken Loach, 'Sorry we missed you' il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, nell'introdurre la maxi indagine che ha portato ad elevare ammende per 733 milioni di euro alle principali aziende di delivery che operano in Italia. Nella pellicola il protagonista è un 50enne costretto a fare il fattorino per vivere, e sfruttato con turni massacranti. La stessa realtà - secondo i magistrati - a cui sono sottoposti lavoratori, spesso immigrati, in tutte le grandi città. I contratti dovranno essere trasformati Dopo le indagini partite dalla procura milanese (con l'Aggiunta Tiziana Siciliano e la pm Maura Ripamonti) e esrese a tutto lo Stivale grazie al Nucleo tutela lavoro dei carabinieri (coordinato da Antonino Bolognani) saranno notificate a Just Eat, Glovo-Foodinho, Uber Eats e Deliveroo verbali che imporranno di ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI Ha citato anche il film di Ken Loach, 'Sorry we missed you' il procuratore capo di, Francesco Greco, nell'introdurre la maxi indagine che ha portato ad elevare ammende per 733 milioni di euro alle principali aziende di delivery che operano in Italia. Nella pellicola il protagonista è un 50enne costretto a fare il fattorino per vivere, e sfruttato con turni massacranti. La stessa realtà - secondo i magistrati - a cuisottoposti lavoratori, spesso immigrati, in tutte le grandi città. I contratti dovranno essere trasformati Dopo le indagini partite dalla procura milanese (con l'Aggiunta Tiziana Siciliano e la pm Maura Ripamonti) e esrese a tutto lo Stivale grazie al Nucleo tutela lavoro dei carabinieri (coordinato da Antonino Bolognani) saranno notificate a Just Eat, Glovo-Foodinho, Uber Eats e Deliveroo verbali che imporranno di ...

