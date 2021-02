Gazzetta: De Laurentiis avrebbe voluto che Gattuso valorizzasse Rrahmani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I conti del Napoli non tornano e rischiano di peggiorare ancora. In classifica la squadra ha ancora la possibilità di recuperare la zona Champions avendo solo 4 punti di distacco, ma quello che preoccupa davvero il presidente è il deprezzamento della rosa, con calciatori che hanno perso molto sul proprio valore di mercato della scorsa estate perché non giocano. Motivo per cui la gestione Gattuso non è sempre ben vista da De Laurentiis. Al di là degli infortuni e delle assenze forzate per il covid ci sono calciatori che non hanno trovato lo spazio che avrebbero meritato, come riporta la Gazzetta dello Sport Tre estati fa sono stati investiti 30 milioni di euro per garantirsi il portiere del futuro ma, al momento, Meret sta giocando solo per l’indisponibilità di Ospina. Il ragazzo rischia di perdere l’Europeo e il club ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I conti del Napoli non tornano e rischiano di peggiorare ancora. In classifica la squadra ha ancora la possibilità di recuperare la zona Champions avendo solo 4 punti di distacco, ma quello che preoccupa davvero il presidente è il deprezzamento della rosa, con calciatori che hanno perso molto sul proprio valore di mercato della scorsa estate perché non giocano. Motivo per cui la gestionenon è sempre ben vista da De. Al di là degli infortuni e delle assenze forzate per il covid ci sono calciatori che non hanno trovato lo spazio chero meritato, come riporta ladello Sport Tre estati fa sono stati investiti 30 milioni di euro per garantirsi il portiere del futuro ma, al momento, Meret sta giocando solo per l’indisponibilità di Ospina. Il ragazzo rischia di perdere l’Europeo e il club ...

