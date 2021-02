Furti seriali nei negozi, Carabinieri arrestano 11 persone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – C’era il ricettatore esperto nel piazzare la merce rubata, l’esperto di serrature capace di forzare le saracinesche dei negozi e consentire l’ingresso ai complici e poi il basista ovvero colui che ideava i colpi da mettere a segno dopo aver svolto accurati sopralluoghi sui possibili obiettivi. I Carabinieri della Compagnia Trastevere stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della Procura di Roma nei confronti di 11 persone, di cui 10 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione Porta Portese sono state avviate nel giugno 2019 dopo un furto in un’attivita’ commerciale con la tecnica della “tagliata” della serranda. I riscontri investigativi, oltre a individuare i responsabili dell’episodio, hanno consentito di identificare ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – C’era il ricettatore esperto nel piazzare la merce rubata, l’esperto di serrature capace di forzare le saracinesche deie consentire l’ingresso ai complici e poi il basista ovvero colui che ideava i colpi da mettere a segno dopo aver svolto accurati sopralluoghi sui possibili obiettivi. Idella Compagnia Trastevere stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della Procura di Roma nei confronti di 11, di cui 10 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Le indagini, condotte daidella Stazione Porta Portese sono state avviate nel giugno 2019 dopo un furto in un’attivita’ commerciale con la tecnica della “tagliata” della serranda. I riscontri investigativi, oltre a individuare i responsabili dell’episodio, hanno consentito di identificare ...

Ultime Notizie dalla rete : Furti seriali Da Nuoro a Cagliari per furti nei negozi: arrestate con duemila euro di merce Hanno rubato in supermercati di Cagliari e negozi del centro commerciale Le Vele di Quartucciu prodotti per oltre duemila euro . Due ladre seriali sono state arrestate dalla polizia. In manette sono finite Lakbira Dbiri , 53 anni e Fatima El Aissaoui , 25 anni, entrambe di origini marocchine e residenti a Nuoro . Le due sono state ...

Presa la banda Hi - Tech, raffica di colpi da Mediaworld ... a conclusione dell'indagine condotta dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Gradisca d'Isonzo e denominata convenzionalmente 'Mac 2021' contro i furti seriali di materiale hi - tech ...

Furti seriali in negozi e case a Roma, 11 arresti - Lazio Agenzia ANSA Ladro di monopattini inseguito e acciuffato dal poliziotto. Rubava anche le bici elettriche, donne le sue vittime preferite I monopattini e le bici elettriche erano i suoi bottini preferiti. Le donne, le prede migliori da assoggettare a rapina. Si appostava intorno al mercato di Colli Albani e vicino ai ...

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco. Manette al ladro seriale delle monetine e delle merendine: i carabinieri hanno arrestato un quarantenne accusato di essere il responsabile di tre furti all’interno del municipio e degli istituti ...

Hanno rubato in supermercati di Cagliari e negozi del centro commerciale Le Vele di Quartucciu prodotti per oltre duemila euro. Due ladre seriali sono state arrestate dalla polizia. In manette sono finite Lakbira Dbiri, 53 anni e Fatima El Aissaoui, 25 anni, entrambe di origini marocchine e residenti a Nuoro. Le due sono state ...

Presa la banda Hi-Tech, raffica di colpi da Mediaworld ... a conclusione dell'indagine condotta dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Gradisca d'Isonzo e denominata convenzionalmente 'Mac 2021' contro i furti seriali di materiale hi-tech ...

Ladro di monopattini inseguito e acciuffato dal poliziotto. Rubava anche le bici elettriche, donne le sue vittime preferite. I monopattini e le bici elettriche erano i suoi bottini preferiti. Le donne, le prede migliori da assoggettare a rapina. Si appostava intorno al mercato di Colli Albani e vicino ai ...

Manette al ladro seriale delle monetine e delle merendine: i carabinieri hanno arrestato un quarantenne accusato di essere il responsabile di tre furti all'interno del municipio e degli istituti ...