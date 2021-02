Fiammetta La Guidara morta per "complicazioni della gravidanza" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Novella Toloni La giornalista sportiva aveva avuto un improvviso malore lunedì. Trasferita in rianimazione, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso Non ce l'ha fatta Fiammetta La Guidara che, nella notte tra lunedì e martedì, era stata ricoverata in ospedale per un malore improvviso. La giornalista sportiva, volto simbolo della Formula 1 e del Motomondiale, è morta nella notte di martedì nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale "Circolo e Fondazione Macchi" di Varese dopo il repentino peggioramento delle sue condizioni. nodo 1926104 A causare la morte di Fiammetta La Guidara sarebbero state complicazioni legate a una gravidanza, come riporta il Corriere della Sera. La giornalista sportiva, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Novella Toloni La giornalista sportiva aveva avuto un improvviso malore lunedì. Trasferita in rianimazione, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso Non ce l'ha fattaLache, nella notte tra lunedì e martedì, era stata ricoverata in ospedale per un malore improvviso. La giornalista sportiva, volto simboloFormula 1 e del Motomondiale, ènella notte di martedì nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale "Circolo e Fondazione Macchi" di Varese dopo il repentino peggioramento delle sue condizioni. nodo 1926104 A causare la morte diLasarebbero statelegate a una, come riporta il CorriereSera. La giornalista sportiva, ...

Corriere : Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorriso diceva tutto - Corriere : Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorris... - fanpage : Giornata nera per il mondo dei motori. È morta Fiammetta La Guidara. - clikservernet : Fiammetta La Guidara “morta a 50 anni per complicazioni legate alla gravidanza”. Ecco chi era la giornalista sporti… - Noovyis : (Fiammetta La Guidara “morta a 50 anni per complicazioni legate alla gravidanza”. Ecco chi era la giornalista sport… -