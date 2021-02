Fa irruzione in un ingrosso di alimentari ma scatta l’allarme | 27enne in manette

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella notte tra martedì e mercoledì i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo di 27 anni, autore di un tentato furto in un capannone di Treviolo. La pattuglia dei Carabinieri, allertata da una guardia giurata di Mondialpol in servizio nella zona, alle ore 00.30 circa, si è recata in un capannone sede di un esercizio commerciale di vendita all’di generi, dove era appenatodi sorveglianza. Giunti sul posto, i militari hanno notato la forzatura della recinsione e la rottura di un vetro di una porta di ingresso al locale. Entrati all’interno, dopo un’attenta ispezione del locale, i Carabinieri hanno trovato l’uomo che, vistosi scoperto, aveva provato a nascondersi rannicchiandosi tra alcuni grossi scatoloni. Immediatamente fermato, il ...

