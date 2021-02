ePrix Diriyah, FE in pista: tutti all'inseguimento di DS Techeetah (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Formula E pronta a scendere in pista, dopo il necessario slittamento - causa Covid - di una partenza prevista inizialmente a gennaio. L' ePrix di Diriyah aprirà il mondiale, Stagione 7, con due gare ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Formula E pronta a scendere in, dopo il necessario slittamento - causa Covid - di una partenza prevista inizialmente a gennaio. L'diaprirà il mondiale, Stagione 7, con due gare ...

Luca_Zunino : RT @motorboxcom: Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appuntament… - ImpieriFilippo : RT @Salvuss: Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appuntamenti in… - motorboxcom : Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appu… - Salvuss : Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appu… - motorionline : #FormulaE | ePrix di Diriyah 2021: anteprima e orari del weekend ?? -