Draghi, Di Maio e Guerini accolgono le salme di Attanasio e Iacovacci a Ciampino. Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Draghi, Di Maio e Guerini accolgono le salme di Attanasio e Iacovacci a Ciampino Sono arrivate ieri sera all'aeroporto di Ciampino le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attacco nella Repubblica Democratica del Congo. Ad accoglierle il presidente del Consiglio, Mario Draghi, assieme ai ministri degli Esteri Luigi di Maio, e della Difesa, Lorenzo Guerini. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato invece costretto ad annullare la sua presenza a causa di un disturbo vestibolare. Durante il picchetto d'onore il presidente Draghi ha reso omaggio ai due ...

