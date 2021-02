Diana Del Bufalo rivoluzione nella sua vita | di mezzo “un cubano fichissimo” | «Oggi mi piaccio»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)Del, protagonista di “Che Dio ci aiuti 6”, in un’intervista a “Sportweek”, rilanciata da “Today”, ha fatto capire di sentirsi una donna completa. «Il mio rimettermi a posto è partito dalle sedute dalla psicologa, perché è la salute mentale che poi si trasforma in quella fisica. Quindi sono arrivati lo yoga e il pilates, che mi hanno aiutata a concentrarmi sulla calma e sull’accettazione della diversità intesa come libertà di essere pienamente noi stessi. È così bello quando vieni illuminata e ti svuoti dalle tue velleità superficiali ed egocentriche, compreso il tuo aspetto. Non te ne importa più niente, vuoi solo essere sana, per te stessa», ha detto la splendida 31enne. leggi anche l’articolo —>Del: «Paolo Ruffini? Gli ho fatto credere di accettare il poliamore»...

L'attrice 31enne: 'Non mi piacevo per niente, al liceo uno disse che ero 'grossa'?' Vegetariana da circa 8 anni, l'ex volto di Amici 2010 ora è soddisfattaBufalo rivela con quale dieta e allenamento ha letteralmente trasformato il suo fisico. Quando era poco più che un'adolescente, non si piaceva per niente. Grazie all'alimentazione, al ...... l'avvocataTazzini, assieme alla consigliera supplente, dottoressa Ilaria Tarabella. Sono state nominate per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministerolavoro e ...Diana Del Bufalo, protagonista di "Che Dio ci aiuti 6", in un'intervista a "Sportweek", ha fatto capire di sentirsi una donna completa.La vera storia nella storia dell'inchiesta sulle mascherine d'oro di Arcuri è la permeabilità della classe dirigente italiana ai Forrest Gump. Al centro del caso mediazioni d'oro per gli acquisti del ...