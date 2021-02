Curse Of The Dead Gods finalmente disponibile, un roguelite con gameplay e comparto artistico molto interessanti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo un anno in early access, il periodo di prova si è concluso e Curse Of The Dead Gods è finalmente disponibile per tutti: il dungeon crawler sviluppato da Passtech Games e distribuito da Focus Home Interactive si mostra in un lungo gameplay trailer. La struttura è roguelike e per molti versi ricorda Darkest Dungeon, ma con i combattimenti in tempo reale, con un sistema hack'n.slash per certi versi debitore di Hades. Un mix che potrebbe rivelarsi vincente. La storia vede il protagonista, in cerca di inimmaginabili ricchezze, vita eterna e poteri divini, giungere presso un tempio maledetto: un infinito labirinto di trappole mortali, mostri e fosse senza fondo in cui raccogliere reliquie e armi per diventare sempre più potente e fronteggiare avversità sempre più pericolose. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo un anno in early access, il periodo di prova si è concluso eOf Theper tutti: il dungeon crawler sviluppato da Passtech Games e distribuito da Focus Home Interactive si mostra in un lungotrailer. La struttura è roguelike e per molti versi ricorda Darkest Dungeon, ma con i combattimenti in tempo reale, con un sistema hack'n.slash per certi versi debitore di Hades. Un mix che potrebbe rivelarsi vincente. La storia vede il protagonista, in cerca di inimmaginabili ricchezze, vita eterna e poteri divini, giungere presso un tempio maledetto: un infinito labirinto di trappole mortali, mostri e fosse senza fondo in cui raccogliere reliquie e armi per diventare sempre più potente e fronteggiare avversità sempre più pericolose. Leggi ...

Eurogamer_it : #CurseOfTheDeadGods lascia l'Early Access e raggiunge gli Store online - scarletthinks : è successo di nuovo: me ne stavo buona buona all’inglese e appena la prof mi ha interpellato e ho aperto bocca è cr… - TWGEEKIT : #Metin2: nuovi boss, nuovi dungeon, nuove armature e altro con “Curse of the Serpent Queen” - chlojean_ : @asinnx the curse carries into every game jdhjkfhg - 2Dmen_b4_3Dboys : @correcthq The bathroom curse hdgsjsjsj -