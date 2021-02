Covid | Bertolaso | ‘in Lombardia ridurremo scorte vaccini | dobbiamo correre’**

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb .(Adnkronos) – La, che oggi è circa al 70% delle somministrazioni rispetto alle dosi ricevute, aumenterà la percentuale di iniezioni, riducendo leche si devono tenere per la seconda dose. E’ l’idea di Guido, ai vertici del comitato guida per la campagna vaccinale della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - Corriere : Covid, Bertolaso: «In provincia di Brescia è evidente la terza ondata» - PiranSim : RT @WCostituzione: @FmMosca @PiranSim Nessun numero è affidabile. Anche il numero dei ricoverati è falsato - alla fonte dai #tamponifarlocc… - 29luglio1971 : RT @AnsaLombardia: Covid: Bertolaso, a Brescia siamo di fronte a terza ondata. Elevato a 4 il livello di attenzione delle rianimazioni | #A… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Bertolaso

Tajani: 'Troppi compiti ad Arcuri, organizzazione dei vaccini a ...'Siamo davanti alla terza ondata del contagio da ' ha infatti tuonato ieri, nel corso di un consiglio regionale, il neo - consulente della Regione Lombardia Guido. Il riferimento del'ex ...Nuove misure anti-Covid: l’informativa di Speranza in Parlamento. Dopo il vertice di ieri tra governo e Cts, l’esecutivo lavora al nuovo decreto per contenere la terza ondata ...Il secondo lo pone a confronto con l’andamento dei contagi a livello mondiale e nazionale, in cui è evidente la controtendenza rispetto alla media del resto del Paese. Due curve opposte, il totale con ...