Congo | altri due attacchi jihadisti nel Nord Kivu | almeno 13 morti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb –duein, nel, targati molto probabilmente Adf. Le persone uccise sarebbero11, ma c’è chi parla di 13, come l’agenzia cinese Xinhua. Quest’ultima dà per certo che a compiere glisia stata l’Allied Democratic Forces, milizia di cui vi abbiamo parlato su questo giornale e che l’intelligence italiana sospetta possa essere coinvolta nell’agguato all’ambasciatore italiano. Leggi anche: Ambasciatore italiano ucciso in: prende corpo la pista jihadista Anche i medialesi attribuiscono gli attentati odierni al gruppo armato ugandese, particolarmente attivo negli ultimi tempi e secondo alcuni analisti legato all’Isis. Il ...

TgLa7 : #Congo: altri due attacchi nel Nord Kivu, '13 morti'. Attribuiti alle milizie ugandesi islamiche dell'Adf - Alexandra0306 : RT @giuliomeotti: Altri 11 morti da parte degli islamisti di ADF nella stessa area in Congo dove è stato ucciso il nostro ambasciatore Atta… - MarcG_69 : RT @giuliomeotti: Altri 11 morti da parte degli islamisti di ADF nella stessa area in Congo dove è stato ucciso il nostro ambasciatore Atta… - alevarone : RT @TgLa7: #Congo: altri due attacchi nel Nord Kivu, '13 morti'. Attribuiti alle milizie ugandesi islamiche dell'Adf - NethipEdien2000 : RT @TgLa7: #Congo: altri due attacchi nel Nord Kivu, '13 morti'. Attribuiti alle milizie ugandesi islamiche dell'Adf -

tre membri della spedizione sarebbero stati rapiti. Allertate, le Ecoguardie e le Fardc, le ... in Marocco e in Nigeria, era dal 2017 capo missione a Kinshasa, nel. Era stato insignito, nel ...