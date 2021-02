Chi è Gaia Servadio? Età, carriera e vita privata della scrittrice (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ecco chi è Gaia Servadio, età, vita privata e carriera dell’artista, scrittrice e biografa Gaia Servadio è una scrittrice, artista e biografa italiana, nata nel 1938 a Padova. Sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per l’arte e la scrittura, ha infatti studiato pittura e tenuto alcune sue personali mostre. La Servadio è una biografa e saggista molto stimata e apprezzata, in passato ha collaborato con Il Mondo, La Stampa, la Rai, la BBC e altre ancora. Su Rai Uno il 6 settembre 1997 Gaia Servadio insieme a Paolo Frajese e Giulio Borrelli ha commentato la diretta del funerale di Lady Diana. Ad oggi la scrittrice collabora con il Corriere ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ecco chi è, età,dell’artista,e biografaè una, artista e biografa italiana, nata nel 1938 a Padova. Sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per l’arte e la scrittura, ha infatti studiato pittura e tenuto alcune sue personali mostre. Laè una biografa e saggista molto stimata e apprezzata, in passato ha collaborato con Il Mondo, La Stampa, la Rai, la BBC e altre ancora. Su Rai Uno il 6 settembre 1997insieme a Paolo Frajese e Giulio Borrelli ha commentato la diretta del funerale di Lady Diana. Ad oggi lacollabora con il Corriere ...

