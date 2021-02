Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 24 febbraio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer – Le ali dell’amore di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021: Steffy e Liam concordano, anche sole motivazioni sono diverse: Thomas deve farsi passare l’ossessione per Hope. Cinta non intende mettere di nuovo piede sul palco. È rimasta traumatizzata dalla brutta esperienza con Carchano. Emilio e José provano a farle cambiare idea. Il padre, invece, sembra tentato dalla recitazione. Sanem e Can di rivedono alla tenuta della Aydin Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 febbraio 2021)e trame di, Una– Le ali dell’amore di, mercoledì 242021: Steffy e Liam concordano, anche sole motivazioni sono diverse: Thomas deve farsi passare l’ossessione per Hope. Cinta non intende mettere di nuovo piede sul palco. È rimasta traumatizzata dalla brutta esperienza con Carchano. Emilio e José provano a farle cambiare idea. Il padre, invece, sembra tentato dalla recitazione. Sanem e Can di rivedono alla tenuta della Aydin Articolo completo: dal blog SoloDonna

GEONHVKISM : BEAUTIFUL BEAUTIFUL E ALL OR NOTHING SONO UNA OPPOSTA ALL'ALTRA PIÙ OPPOSTE DI COSÌ NON SI PUÒ - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2021 - #Beautiful #Daydreamer… - wlepizzette : @Rache14077 @cherryxrora_ @AndIamJennifer_ *tira una padella* *si ricorda che quella ff è Young and Beautiful* *piange* - _CristinaCri : @_beornottobe_ @MollyB___ In USA (ma in generale nel Mondo) Beautiful è un cult: gli attori sono star osannate. Bas… - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 23 febbraio 2021: Steffy contro Hope 'Sei una bugiarda manipolatrice!' -