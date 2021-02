Attesa per la nomina dei sottosegretari nel Consiglio dei ministri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È atteso per questa sera l'annuncio dei sottosegretari del governo Draghi. La lista dei nomi verrà confermata all'interno del Consiglio dei ministri. Governo Draghi, in serata l’annuncio dei sottosegretari: i possibili nomi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È atteso per questa sera l'annuncio deidel governo Draghi. La lista dei nomi verrà confermata all'interno deldei. Governo Draghi, in serata l’annuncio dei: i possibili nomi su Notizie.it.

SeaWatchItaly : ?? Si è tenuta oggi al TAR di Palermo l'udienza sulla sospensione delle misure cautelari per le nostre navi. In att… - Radio1Rai : #Mars2020 #CountdownToMars Il rover Nasa è atterrato su Marte. L’attesa, la conferma del touchdown e la gioia dell… - ferrarivany : Una pazza idea salva il mio sogno!????? Vi avevo anticipato, poco tempo fa, che avrei avuto delle novità???? Nell'ult… - simeon95260 : RT @prijedoremergen: ???? Chiediamo aiuto di cuore per Byron!! L’amico fedele di uno dei senzatetto di Prijedor ???? Chi può donare anche solo… - lucia25968868 : RT @Michele_Anzaldi: Scanzi è il giornalista preferito da Casalino e M5s. Lo ha confessato alle Iene lo stesso Casalino. In attesa che Rai… -