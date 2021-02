Atalanta-Real Madrid 0-1, le pagelle di CalcioWeb: l’arbitro regala la vittoria ai Blancos, ma la squadra di Gasperini è ancora in vita (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una grandissima Atalanta ha confermato di poter lottare per altissimi livelli, non solo in Italia ma anche in Champions League. La qualificazione per i quarti di finale della competizione è ancora apertissima, nonostante gli orrori dell’arbitro. Gasperini si affida alla coppia Zapata-Muriel con Pessina alle spalle. I primi minuti sono equilibrati, la squadra italiana gioca con coraggio, al 17? l’episodio che condiziona la partita: abbaglio dell’arbitro che estrae un cartellino rosso per ‘ultimo’ uomo a Freuler, il provvedimento è sicuramente eccessivo. Nonostante l’inferiorità numerica l’Atalanta gioca con coraggio e va anche vicina al gol. Al 29? un’altra tegola per Gasperini, infortunio ad una coscia per Zapata, al suo posto entra Pasalic. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una grandissimaha confermato di poter lottare per altissimi livelli, non solo in Italia ma anche in Champions League. La qualificazione per i quarti di finale della competizione èapertissima, nonostante gli orrori delsi affida alla coppia Zapata-Muriel con Pessina alle spalle. I primi minuti sono equilibrati, laitaliana gioca con coraggio, al 17? l’episodio che condiziona la partita: abbaglio delche estrae un cartellino rosso per ‘ultimo’ uomo a Freuler, il provvedimento è sicuramente eccessivo. Nonostante l’inferiorità numerica l’gioca con coraggio e va anche vicina al gol. Al 29? un’altra tegola per, infortunio ad una coscia per Zapata, al suo posto entra Pasalic. ...

