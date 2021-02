ARLeF: al via la consegna della bandiera del Friuli nei Comuni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sta per cominciare la consegna delle bandiere del Friuli ai Comuni friulani che ne hanno fatto richiesta. L’iniziativa promossa dall’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane – ARLeF è stata accolta con entusiasmo dalle amministrazioni locali che in occasione del prossimo 3 aprile, giornata in cui si celebra la “Fieste de Patrie dal Friûl”, potranno così vestire a festa i propri Comuni. L’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, nei mesi scorsi, ha contattato tutti i Comuni friulani mettendosi a loro disposizione per la distribuzione del vessillo – ufficialmente riconosciuto con legge regionale – che riporta, in campo azzurro, la celebre aquila araldica d’oro con le ali spiegate. «La risposta dei Sindaci è stata molto positiva – ha sottolineato il presidente dell’ARLeF, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sta per cominciare ladelle bandiere delaifriulani che ne hanno fatto richiesta. L’iniziativa promossa dall’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane –è stata accolta con entusiasmo dalle amministrazioni locali che in occasione del prossimo 3 aprile, giornata in cui si celebra la “Fieste de Patrie dal Friûl”, potranno così vestire a festa i propri. L’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, nei mesi scorsi, ha contattato tutti ifriulani mettendosi a loro disposizione per la distribuzione del vessillo – ufficialmente riconosciuto con legge regionale – che riporta, in campo azzurro, la celebre aquila araldica d’oro con le ali spiegate. «La risposta dei Sindaci è stata molto positiva – ha sottolineato il presidente dell’, ...

