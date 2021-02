Accade oggi: 24 febbraio 1990, muore a Roma Sandro Pertini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno degli uomini più influenti della storia del nostro Paese. Esattamente trentuno anni fa moriva Sandro Pertini . Ecco la sua vita. Biografia di Sandro Pertini La notte del 24 febbraio del 1990 si spense a Roma all’età di 93 anni, Sandro Pertini, a seguito di alcune complicazioni dovute ad una caduta di qualche giorno prima. Veniva a mancare uno degli uomini più iconici ed amati del secolo scorso, protagonista di diverse pagine della storia dell’Italia pre e post repubblicana. Sandro Pertini nacque il 25 settembre del 1896 a Stella San Giovanni, piccolo borgo alle porte di Savona. Quarto di cinque tra fratelli e sorelle, Pertini iniziò i suoi studi presso il Collegio ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno degli uomini più influenti della storia del nostro Paese. Esattamente trentuno anni fa moriva. Ecco la sua vita. Biografia diLa notte del 24delsi spense aall’età di 93 anni,, a seguito di alcune complicazioni dovute ad una caduta di qualche giorno prima. Veniva a mancare uno degli uomini più iconici ed amati del secolo scorso, protagonista di diverse pagine della storia dell’Italia pre e post repubblicana.nacque il 25 settembre del 1896 a Stella San Giovanni, piccolo borgo alle porte di Savona. Quarto di cinque tra fratelli e sorelle,iniziò i suoi studi presso il Collegio ...

goggiasofia : Accade oggi , tre anni fa. Tempus fugit ... Ma tu resti! ?? - marcosimoni_ : @vlarcinese sotto un certo limite (da alzare) si possa anche tornare a prevedere per il futuro pensioni pagate dall… - Homers_howl : RT @SvartGrenadier: Il punto è: in un sistema democratico oggi si chiederebbe la testa della von der Leyen ed il reset della commissione eu… - RobertaAmato20 : RT @goggiasofia: Accade oggi , tre anni fa. Tempus fugit ... Ma tu resti! ?? - hronir : RT @SvartGrenadier: Il punto è: in un sistema democratico oggi si chiederebbe la testa della von der Leyen ed il reset della commissione eu… -