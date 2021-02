Un'offerta da 9 miliardi per Autostrade (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il termine che marca l’atto finale di una trattativa lunga sette mesi è binding. Vincolante. Prendere o lasciare. Era l’alba del 15 luglio scorso quando il governo Conte festeggiò “il ritorno delle Autostrade agli italiani”. Ma l’accordo con i Benetton per portarli a mollare Autostrade e ottenere così lo scalpo per il crollo del ponte Morandi ha avuto bisogno di tempi supplementari lunghissimi. Perché quell’operazione era intrisa di rivalsa politica. Ma a livello industriale andava costruita da zero. Sarà il 24 febbraio la data in cui i giochi arriveranno al dunque. La Cassa depositi e prestiti - il perno dello schema degli acquirenti - presenterà un’offerta vincolante insieme ai fondi stranieri Blackstone e Macquarie. Per loro Autostrade vale circa 9 miliardi. Toccherà ad Atlantia - la casa madre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il termine che marca l’atto finale di una trattativa lunga sette mesi è binding. Vincolante. Prendere o lasciare. Era l’alba del 15 luglio scorso quando il governo Conte festeggiò “il ritorno delleagli italiani”. Ma l’accordo con i Benetton per portarli a mollaree ottenere così lo scalpo per il crollo del ponte Morandi ha avuto bisogno di tempi supplementari lunghissimi. Perché quell’operazione era intrisa di rivalsa politica. Ma a livello industriale andava costruita da zero. Sarà il 24 febbraio la data in cui i giochi arriveranno al dunque. La Cassa depositi e prestiti - il perno dello schema degli acquirenti - presenterà un’vincolante insieme ai fondi stranieri Blackstone e Macquarie. Per lorovale circa 9. Toccherà ad Atlantia - la casa madre ...

fisco24_info : Autostrade, arriva l’offerta Cdp-fondi. La società valutata circa 9 miliardi: Venerdì previsto il consiglio della h… - Mauro73432329 : Un'offerta da 9 miliardi per Autostrade - fabiospes1 : RT @eziomauro: Cdp fa l’offerta per Aspi e la valuta circa 9 miliardi - repubblica : RT @eziomauro: Cdp fa l’offerta per Aspi e la valuta circa 9 miliardi - eziomauro : Cdp fa l’offerta per Aspi e la valuta circa 9 miliardi -