Stylsvig: “Peccato non poter festeggiare allo stadio insieme ai tifosi” | News (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Casper Stylsvig, chief revenue officier del Milan, ha parlato delle strategie societarie rossonere e del calcio legato al Covid Stylsvig: “Peccato non poter festeggiare allo stadio insieme ai tifosi” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Casper, chief revenue officier del Milan, ha parlato delle strategie societarie rossonere e del calcio legato al Covid: “nonaiPianeta Milan.

PianetaMilan : #Stylsvig : 'Peccato non poter festeggiare allo stadio insieme ai tifosi' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : Stylsvig: 'E' un peccato non avere i tifosi al nostro fianco. Dobbiamo assottigliare le distanze tra fan e squadra' - sportli26181512 : Stylsvig: 'E' un peccato non avere i tifosi al nostro fianco. Dobbiamo assottigliare le distanze tra fan e squadra'… - MilanNewsit : Stylsvig: 'E' un peccato non avere i tifosi al nostro fianco. Dobbiamo assottigliare le distanze tra fan e squadra' -