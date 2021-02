Scompiglio in tribunale | compagno di imputata aggredisce magistrato e carabinieri

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha aggredito verbalmente ilche presiedeva l’udienza nella quale la compagna erae davanti al tentativo deidi fermarlo si è scagliato contro i militari ferendone uno. Il protagonista della vicenda è il 45 palermitano, F.C. residente ad Eboli. Scenario della vicenda l’aula dibattimentale 233. Durante il processo, l’uomo ha iniziato ad inveire contro il, dichiarandolo, a suo dire, in stato di arresto per frode processuale. L’animosità e le esternazioni del soggetto hanno portato all’immediato intervento deidel Nucleo Tribunali, che gli hanno intimato più volte di cessare la condotta oltraggiosa verso ilin udienza. F.C. ha comunque continuato sostenendo di essere un pubblico ufficiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Scompiglio tribunale

Salernonotizie.it

StampaDurante un'udienza presieduta dal GOT drssa Cesarina Anzalone, 3a Sezione Penale, Aula Dibattimentale 223, il compagno dell'imputata ha creato notevole scompiglio. Nello specifico, il 45enne pal ...
Questa mattina alla Cittadella Giudiziaria di Salerno, durante un'udienza presieduta dal GOT, dottoressa Cesarina Anzalone, presso la Terza Sezione Penale, il compagno dell'imputata ha creato notevole ...