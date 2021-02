SBK: Pirelli e mondiale ancora insieme per 3 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Le moto partecipanti al mondiale SBK calzeranno le gomme Pirelli per un altro triennio, il matrimonio tra il campionato delle derivate di serie e la nota casa produttrice di pneumatici va avanti da 18 anni e sembra intenzionato a toccare quota 20. Claudio Zanardo, vice presidente Pirelli Moto ha commentato l’accordo con queste parole: “Il connubio tra Pirelli e il mondiale Superbike è da sempre molto forte. La partnership non è mai stata così forte e i risultati positivi in termini di visibilità e TV audience ottenuti nel corso del 2020 ne sono una dimostrazione.” Anche Marc Saurina, Direttore Esecutivo WorldSBK commenta la notizia positivamente: “Pirelli è da sempre un forte partner del Campionato. Le sfide che abbiamo affrontato insieme nel 2020 ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Le moto partecipanti alSBK calzeranno le gommeper un altro triennio, il matrimonio tra il campionato delle derivate di serie e la nota casa produttrice di pneumatici va avanti da 18e sembra intenzionato a toccare quota 20. Claudio Zanardo, vice presidenteMoto ha commentato l’accordo con queste parole: “Il connubio trae ilSuperbike è da sempre molto forte. La partnership non è mai stata così forte e i risultati positivi in termini di visibilità e TV audience ottenuti nel corso del 2020 ne sono una dimostrazione.” Anche Marc Saurina, Direttore Esecutivo WorldSBK commenta la notizia positivamente: “è da sempre un forte partner del Campionato. Le sfide che abbiamo affrontatonel 2020 ...

