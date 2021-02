Roma | Morassut Pd | ' serve un apostolato | fare il sindaco è missione non carriera' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb () - Il candidatodidel centrosinistra non può essere frutto di "una mera valutazione dei gruppi dirigenti, di un equilibrismo politico interno. Ci deve essere un elemento diverso, qualcosa che arriva all'elettore come una scelta di interesse personale, un elemento sentimentale. Come un". Robertoè sicuro, la partita del Campidoglio si risolve solo mettendo in campo qualcosa in più di quanto visto sino ad ora. Non certo con la sindaca uscente. "La conferma del supporto di Grillo alla Raggi non è una sorpresa. Per il Pd è impossibile sostenere la Raggi o prefigurare forme di alleanza o convergenza anche dopo il primo turno, dove un giudizio sulla sua amministrazione non potremo risparmiarlo", spiega all'...