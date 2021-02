Prima Pagina, Tuttosport: “Conte, io non mollo. Provaci, Lazio! La fuga dell’Inter, la crisi del Milan” (Di martedì 23 febbraio 2021) "Conte, io non mollo".Apre così la Prima Pagina di "Tuttosport", che punta i riflettori sul successo degli uomini di Andrea Pirlo in campionato: "Ci pensa Ronaldo a rialzare la Juve: doppietta da fenomeno e Crotone ko. I bianconeri tornano al 3° posto, CR7 sale a quota 18 e sorpassa Lukaku al vertice della classifica marcatori. A segno anche McKennie". E ancora: "La fuga dell'Inter: gli Zhang divisi, Steven resiste. La crisi del Milan: Romagnoli-Ibra, rabbia sul web". Infine, in taglio alto: "Bayern stanco e dimezzato. Provaci, Lazio! La Contestazione a Cairo viaggia sul camion vela". Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) ", io non".Apre così ladi "", che punta i riflettori sul successo degli uomini di Andrea Pirlo in campionato: "Ci pensa Ronaldo a rialzare la Juve: doppietta da fenomeno e Crotone ko. I bianconeri tornano al 3° posto, CR7 sale a quota 18 e sorpassa Lukaku al vertice della classifica marcatori. A segno anche McKennie". E ancora: "Ladell'Inter: gli Zhang divisi, Steven resiste. Ladel: Romagnoli-Ibra, rabbia sul web". Infine, in taglio alto: "Bayern stanco e dimezzato.Lastazione a Cairo viaggia sul camion vela".

