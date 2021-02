Plasma, l’importanza delle donazioni Al via la raccolta all’ospedale di Bergamo (Di martedì 23 febbraio 2021) L’aspirante donatore, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, può prenotare la visita di idoneità grazie alla nuova agenda online dedicata. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 febbraio 2021) L’aspirante donatore, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, può prenotare la visita di idoneità grazie alla nuova agenda online dedicata.

webecodibergamo : Plasma, l’importanza delle donazioni Al via la raccolta all’ospedale di Bergamo - RaiperilSociale : RT @BuonSangue1: Un video breve, chiaro e semplice che spieghi l'importanza del dono del plasma per i pazienti e per la comunità? Eccolo, l… - aiedroma : RT @BuonSangue1: Un video breve, chiaro e semplice che spieghi l'importanza del dono del plasma per i pazienti e per la comunità? Eccolo, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Plasma l’importanza Covid, la variante «brasiliana» spaventa: cosa sta succedendo a Manaus Corriere della Sera