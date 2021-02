romi_andrio : RT @qn_giorno: #Gallarate Picchiato dal figlio, padre anziano e malato va a vivere nel garage del vicino. - qn_giorno : #Gallarate Picchiato dal figlio, padre anziano e malato va a vivere nel garage del vicino. - MusticaG : E che viene 'picchiato' anche dal portiere. - orealityshow : @gracekelly3210 Amico, per favore, silenzio. Il tuo Grande Fratello è stato picchiato dal Big Brother Brasil… - Sonia_La_Farina : ??L’uomo si è “giustificato” dicendo che il figlio va “educato” anche con le #botte?? -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiato dal

IL GIORNO

... " Una volta, per farmi buttare la sigaretta mi hasul braccio sinistro " riferendosi ad ... Per loro, indagati all'interno dell'inchiesta, è stato emessogip che si sta occupando delle ...punto di vista tecnico, dobbiamo essere ben presenti in difesa, recuperare palloni per ...- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Tel 0523 590590 Le più chiacchierate a Piacenzain ...Il figlio 41enne è stato arrestato. E' accusato anche di stalking nei confronti di un'infermiera Gallarate (Varese), 23 febbraio 2021 - Quasi ogni giorno dal 2019 maltrattava il padre, anziano e malat ...Lorenzo viveva ai domiciliari a casa dei genitori dopo essere stato processato per le ripetute violenze denunciare da Deborah negli anni Deborah aveva 4 figli di 17, 16, 14 anni e il più piccino di 4 ...