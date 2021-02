Perché la Cechia è stata travolta dalla seconda ondata di contagi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ladella pandemia ha messo in crisi lache, a partire dal mese di ottobre, ha dovuto ricorrere a lockdown e misure restrittive per cercare di arginare l’aumento di casi nel Paese. La linea dura scelta da Praga non ha però prodotto risultati apprezzabili e durevoli. Basti pensare che il tasso di incidenza del Covid-19 a 14 giorni si attesta, come riferito dal monitoraggio del Centro Europeo per la Prevenzione e il controllo delle malattie, a oltre 900 casi per 100mila abitanti ed è il secondo più alto in Europa. I decessi provocatimalattia hanno superato quota 18mila mentre, all’inizio di ottobre, erano fermi a 700. Il numero di casi totali registrati è ben oltre il milione su una popolazione di circa 10milioni e 700mila abitanti. A stupire è il fatto che laaveva ...