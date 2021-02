Parco Verde di Caivano | arrestato fidanzato trans di ragazza uccisa

(Di martedì 23 febbraio 2021) Scattano le manette per il compagnodi Maria Paola Gaglione,inavvertitamente dal fratello mesi fa. Il blitz aldidiancora teatro di controversi avvenimenti. Ciro Migliore, che nei mesi scorsi aveva urlato tutto il proprio dolore per la morte della fidanzata Maria Paola Gaglione, risulta tra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VerdiSalerno : Pillole di cultura: Europa Verde e...il territorio ?? Alla scoperta del parco dei Monti Picentini. A cura di:… - ilgiornalelocal : LA #DROGA Maxi blitz dei carabinieri al Parco Verde di #Caivano: 40 arresti - ObiettivoN : Operazione dei carabinieri al parco Verde di Caivano: 55 indagati e 24 arresti - - LolliPaola : Proposte didattiche anno scolastico 2020-2021 – Parco Regionale Spina Verde - NapoliToday : #Cronaca Blitz al Parco Verde: tra gli arrestati Ciro Migliore, fidanzato della ragazza uccisa dal fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Verde

Le indagini hanno consentito di accertare una pluralità di condotte di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, anche nella zona del '' di Caivano poste in essere attraverso contatti ......furto,rapina e altri reati Teatro dei fatti ildi Caivano, complesso residenziale alla periferia di Napoli noto come importante piazza di spaccio per trafficanti anche di altre regioni. ...Scattano le manette per il compagno trans di Maria Paola Gaglione, uccisa inavvertitamente dal fratello mesi fa. Il blitz al Parco Verde di Caivano. Arresti per droga al Parco Verde di Caivano Foto ...Caivano, maxi blitz antidroga dei carabinieri al Parco Verde: 40 arresti. Ordini via telefono e consegne anche con corrieri minorenni ...