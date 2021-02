Napoli, parla Renica: “Errori difensivi allucinanti, giocatori non all’altezza” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – L’ex difensore Alessandro Renica ha commentato le disattenzioni difensive degli azzurri durante l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta perso per 4-2. Una partita dove ancora una volta sono stati messi a nudo i limiti di questa squadra. Limiti che sembrano essere dettati più dall’aspetto psicologico che dalle problematiche tecniche o quelle legate agli infortuni ed alle altre assenze. Queste le parole di Alessandro Renica a Rafio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha molti giocatori non tranquilli e altri non all’altezza del ruolo che gli è stato assegnato. Alcuni sono spremuti. So che per un tifoso è difficile da capire ma quando giochi tante partite, con questi ritmi, anche quelli bravi si spremono. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ex difensore Alessandroha commentato le disattenzioni difensive degli azzurri durante l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta perso per 4-2. Una partita dove ancora una volta sono stati messi a nudo i limiti di questa squadra. Limiti che sembrano essere dettati più dall’aspetto psicologico che dalle problematiche tecniche o quelle legate agli infortuni ed alle altre assenze. Queste le parole di Alessandroa Rafio Kiss Kiss: “Ilha moltinon tranquilli e altri nondel ruolo che gli è stato assegnato. Alcuni sono spremuti. So che per un tifoso è difficile da capire ma quando giochi tante partite, con questi ritmi, anche quelli bravi si spremono. Gli ...

nicola_pignolo : @TUTTOJUVE_COM CON UNA PARTITA IN MENO NON LO DICONO....SOLO QUANDO SI PARLA DI NAPOLI LO RICORDANO..... - Misetta : #Frecciarossa Napoli-Roma, carozza silenzio. Chiedo a una signora che parla a telefono di indossare la mascherina e… - Peppearia : RT @DiegoDeLucaTwit: Si parla spesso della mancanza di un leader in questo #Napoli. Uno degli agenti di #Hamsik, Petras, a radio @kisskiss… - partenope75 : RT @lucadif79: @BoyRubino Non ne parla nessuno. Se invece di Milano fosse accaduto a napoli ne avrebbe parlato il mondo Intero - sscnap0li1926 : @AlfredoPedulla Su twitter si parla di notte di fibrillazione in casa Napoli, con Sarri..... Ci metto il pensiero? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Avvenire: per Gattuso l'abisso è ad un passo, rischia di restare un incompreso E sul tecnico del Napoli: 'Rischia di andare ad ingrossare le fila degli 'Aspiranti a qualcosa' In un pezzo a firma di Fulvio Zara, Avvenire parla degli allenatori in bilico in Serie A. Si fa presto ...

La classifica senza errori arbitrali: ventitreesima giornata Mihajlovic parla di 'partita rovinata', ma a norma di regolamento il richiamo dalla sala Var e il ... Inter 59 punti; Juventus* 47; Atalanta, Roma, Milan 43; Napoli* 42; Lazio 41; Verona 34; Sassuolo ...

Napoli, parla Riello: ecco perchè murales dei clan vanno rimossi Il Sole 24 ORE Napoli, l’ex medico De Nicola: ‘Ritorno Osimhen? Non credo possa giocare giovedì’ Commenta per primo Tra i tanti infortuni emersi in casa Napoli ha tenuto tutti maggiormente in apprensione quello di Victor Osimhen, che ieri è uscito dal Gewiss Stadium in barella privo di sensi per ...

Napoli, parla Renica: “Errori difensivi allucinanti, giocatori non all’altezza” Napoli – L’ex difensore Alessandro Renica ha commentato le disattenzioni difensive degli azzurri durante l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta perso per 4-2. Una partita dove ancora una volta ...

E sul tecnico del: 'Rischia di andare ad ingrossare le fila degli 'Aspiranti a qualcosa' In un pezzo a firma di Fulvio Zara, Avveniredegli allenatori in bilico in Serie A. Si fa presto ...Mihajlovicdi 'partita rovinata', ma a norma di regolamento il richiamo dalla sala Var e il ... Inter 59 punti; Juventus* 47; Atalanta, Roma, Milan 43;* 42; Lazio 41; Verona 34; Sassuolo ...Commenta per primo Tra i tanti infortuni emersi in casa Napoli ha tenuto tutti maggiormente in apprensione quello di Victor Osimhen, che ieri è uscito dal Gewiss Stadium in barella privo di sensi per ...Napoli – L’ex difensore Alessandro Renica ha commentato le disattenzioni difensive degli azzurri durante l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta perso per 4-2. Una partita dove ancora una volta ...