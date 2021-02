Napoli, caccia all’uomo per restituire diamanti persi in un supermarket (Di martedì 23 febbraio 2021) Un uomo ha perso 50 mila euro di diamanti in un supermercato a Napoli. In città, si cerca assiduamente lo sconosciuto al fine di restituirgli i preziosi. Napoli, perde diamanti dal valore di 50 mila euro in un supermercato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Un uomo ha perso 50 mila euro diin un supermercato a. In città, si cerca assiduamente lo sconosciuto al fine di restituirgli i preziosi., perdedal valore di 50 mila euro in un supermercato su Notizie.it.

