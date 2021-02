“Metti le mani a posto! Ma che fai?” Serena Bortone costretta a riprendere l’ospite appena entrato in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Puntata difficile da condurre per, la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’. Nell’appuntamento di martedì 23 febbraio la padrona di casa ha dovuto fare i conti con un’ospite non proprio impeccabile, che non ha rispettato le regole. Di questi tempi portare avanti delle trasmissioni televisive non è semplice e la padrona di casa si è innervosita per un gesto che doveva essere evitato. Il tutto è accaduto in diretta, dunque davanti a tantissimi telespettatori in ascolto.è solita invitare diverse persone all’interno del suo, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, ma qualcosa non è andato per il verso giusto a causa di una persona. E lei non ha potuto fare altro che rimproverarla davanti a tutti. Un momento sicuramente imbarazzante per la presentatrice ...