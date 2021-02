Malika Ayane: Chi è, Età, Figlia, Marito, Origini e Sanremo 2021 Ti Piace Così (Di martedì 23 febbraio 2021) Malika Ayane è una cantautrice e musicista italiana di 37 anni originaria di Milano. Con 4 presenze al Festival di Sanremo, è stata giudice della categoria under uomini di X Factor condotto da Alessandro Cattelan e al fianco di Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo 2021, con il brano Ti Piace Così. Chi è Malika Ayane? Nome: Malika Ayane Data di nascita: 31 Gennaio 1984 Età: 37 Anni Segno zodiacale: Acquario Professione: Cantante Altezza: 166 cm Peso: 57 Kg Luogo di nascita: Milano Tatuaggi: Malika Ayane ha molti tatuaggi, tra cui uno molto visibile floreale sulla schiena e uno sul polso di ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021)è una cantautrice e musicista italiana di 37 anni originaria di Milano. Con 4 presenze al Festival di, è stata giudice della categoria under uomini di X Factor condotto da Alessandro Cattelan e al fianco di Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Partecipa per la quinta volta al Festival di, con il brano Ti. Chi è? Nome:Data di nascita: 31 Gennaio 1984 Età: 37 Anni Segno zodiacale: Acquario Professione: Cantante Altezza: 166 cm Peso: 57 Kg Luogo di nascita: Milano Tatuaggi:ha molti tatuaggi, tra cui uno molto visibile floreale sulla schiena e uno sul polso di ...

