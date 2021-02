Luis Alberto | “Alla Lazio sto bene Champions? Abbiamo le nostre possibilità Sul mio futuro e sulla lite con Lotito…”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Torna a parlare, centrocampista della, ai microfoni di Marca in vista della sfida contro il Bayern Monaco inLeague di questa sera: "Mi sto rimettendo in forma, ho forzato per il rientro perché venivo da un buon momento e non sono ancora al top. Dopo la partita contro l'Atalanta mi sono pentito perché la ferita si è aperta", ha ammesso il calciatore.Poi parlando dellae della competizione in generale: "Nessuno ci dà per favoriti male. Ci piacciono le squadre che attaccano e concedono spazi. Per andare lontano dobbiamo battere i migliori. La squadra è di nuovo felice e dobbiamo continuare così". Infine un pensiero sul suopassata ...

SerieA : Luis Alberto e la @OfficialSSLazio si prende i 3?? punti ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - UEFAcom_it : Decide Luis Alberto: la Lazio supera la Sampdoria e torna a vincere ?? Chi è stato il migliore in campo? #UCL |… - ItaSportPress : Luis Alberto: 'Alla Lazio sto bene. Champions? Abbiamo le nostre possibilità. Sul mio futuro e sulla lite con Lotit… - dei_voce : Lazio, Luis Alberto: “Contro il Bayern ce la giocheremo. Sono felice di essere qui” - mrpanux : Luis Alberto laziale fracico -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto

A caricare l'ambiente ci ha pensatoche tramite i media spagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni nel giorno stesso della partita. Le chance della Lazio "Non siamo i favoriti per ...In mezzo al campo sarà ancora il turno di Lucas Leiva,e Milinkovic - Savic . In attacco Correa , in vantaggio su Caicedo e Muriqi, al fianco di Immobile . Come arriva il Bayern - ...Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a Marca in vista della sfida contro il Bayern Monaco in Champions League e ha toccato anche l’argomento ...Roma, 23 febbraio 2021 - Il giorno della grande sfida è arrivato, la Lazio sta per affrontare i l Bayern Monaco. La sfida più importante dell'anno in cui i biancocelesti dovranno cercare una vera e pr ...