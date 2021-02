L’amore nel testo di Chiamami Per Nome di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è L’amore nel testo di Chiamami Per Nome di Fedez e Francesca Michielin, un brano “nato con l’idea di provare a fare una canzone insieme” piuttosto che con l’idea di essere presentato in gara al Festival di Sanremo 2021. La collaborazione tra Francesca Michielin e Fedez non è la prima del loro percorso artistico ma è la prima che presentano in gara tra i 26 Campioni. Mentre la Michielin ha già calcato in passato il palco del Teatro Ariston di Sanremo, classificandosi al secondo posto nel 2016, per Fedez si tratta di un vero e proprio debutto al Festival della Canzone Italiana. Dopo Nessun Grado Di Separazione, che la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) C’èneldiPerdi, un brano “nato con l’idea di provare a fare una canzone insieme” piuttosto che con l’idea di essere presentato in gara al Festival di. La collaborazione tranon è la prima del loro percorso artistico ma è la prima che presentano in gara tra i 26 Campioni. Mentre laha già calcato in passato il palco del Teatro Ariston di, classificandosi al secondo posto nel 2016, persi tratta di un vero e proprio debutto al Festival della Canzone Italiana. Dopo Nessun Grado Di Separazione, che la ...

