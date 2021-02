La Top 5 dei migliori calciatori della 23ª giornata di Serie A (Di martedì 23 febbraio 2021) I migliori 5 calciatori (e 1 allenatore) scelti dalla redazione di 90min dopo le gare della 23ª giornata. Leggi su 90min (Di martedì 23 febbraio 2021) I(e 1 allenatore) scelti dalla redazione di 90min dopo le gare23ª

CB_Ignoranza : Con 654 partite Gigi Buffon diventa il calciatore con più presenze nella storia dei top 5 campionati europei. ETERN… - forumJuventus : GdS: 'Il piano Dybala. Venti giorni di rodaggio per essere al top, obiettivo il 9 marzo: ritorno con il Porto. Pirl… - consumatorirt : RT @VetrinaToscana: Come ogni anno, il mensile Gentleman pubblica la classifica dei 100 migliori #vini rossi italiani. La #Toscana condivid… - AzzoJacopo : Personalmente, trovo Alex Sandro irritante quando prova a puntare (lol) l'uomo. Ha perso molta incisività e secondo… - Bilbao772 : @Chiariello_CS @pulcinella77 un anno a vuoto c'e' nel ciclo del calcio. specialmente per societa' che 15 anni fa er… -