La missione di Vittorio Iacovacci: Dalla Folgore a Kinshasa. Doveva sposarsi a giugno (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi era il carabiniere Vittorio Iacovacci ucciso ieri insieme all'ambasciatore Luca Attanasio in un attentato vicino a Kanyamahoro Da giovanissimo aveva deciso di indossare la divisa: lasciato il paesino di Sonnino, un piccolo centro dei Monti Lepini, per servire l'Italia, si era trasferito e aveva fatto il suo percorso nell'Arma presso il 13º Reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia, e alle spalle anche un passato nella Folgore. Già dal settembre del 2020 Vittorio Iacovacci era a Kinshasa, la capitale del paese. C'era arrivato dopo anni di addestramento: prima nella scuola Allievi carabinieri Iglesias e poi a partire dal dicembre del 2016 a Gorizia. È a Gorizia che era stato formato per i servizi di scorta a personalità diplomatiche. Quindi sei mesi fa, era stato assegnato per il ...

