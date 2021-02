Kaabour Conngi | “Formare al ‘diversity management' ”

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – I giovani con background migratorio possono contribuire a “dare sostanza” a una visione internazionale, anche in chiave di ‘diversity management’, come figure aziendali con le competenze per definire offerte e alleanze ad hoc per nuovi mercati: parole di Simohamed Kaabour, presidente del Coordinamento nuove generazioni italiane (Conngi). L’occasione dell’intervista con l’agenzia Dire è un webinar dal titolo ‘Italian and African geopolical perspectives’. Organizzato dalla Luiss Guido Carli, è il secondo appuntamento del ciclo Diaspora Program, con un focus sui talenti di origine straniera in un’ottica di accentuazione dell’internazionalizzazione dell’ateneo e delle proposte universitarie dell’Italia.

