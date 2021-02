Isola dei Famosi | Giovanni Ciacci rivela | ‘Non parto per i segni lasciatimi dal Covid’

Leggi su novella2000

(Di martedì 23 febbraio 2021)non partirà per l’La voce era trapelata, prima circa la sua selezione per la partenza, e poi per non aver superato gli esami medici propedeutici all’imbarco. E i pettegolezzi avevano ragione:non potrà effettivamente partecipare all’dei2021. L’esperto di stile ha dovuto rinunciare al reality per gravi motivi di L'articolo proviene da Novella 2000.