In Italia la depressione è il disturbo mentale più diffuso: si stimano 2,8 milioni di casi all'anno (Di martedì 23 febbraio 2021) Dallo scorso 23 ottobre, in Italia, è disponibile un nuovo farmaco antidepressivo: Spravato®. Il principio attivo di questo medicinale è l'esketamina, una delle due molecole speculari che formano la ketamina, storico farmaco anestetico. L'esketamina può essere somministrata nei pazienti affetti da depressione Resistente agli altri trattamenti tramite spray nasale. Per anni la comunità scientifica ha condiviso l'idea che alla base dei disturbi depressivi ci fosse prevalentemente lo sbilanciamento delle monoamine, tra le quali la serotonina. È su queste, infatti, che agiscono tutti i comuni antidepressivi. Esketamina rappresenta una rivoluzione della farmacoterapia psichiatrica perché il suo meccanismo d'azione sfrutta un sistema mai utilizzato prima: il sistema glutammatergico. Bloccando alcuni recettori, provoca un rapido e sostenuto effetto ...

