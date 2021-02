IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledi 24 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 24 febbraio 2021: Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è sempre più sospettosa nei confronti di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), notando atteggiamenti strani da parte del ragazzo. La ragazza chiederà spiegazioni a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Maria (Chiara Russo) trova finalmente una sistemazione a casa DELLE ragazze, destando l’odio di Irene (Francesca Del Fa) e la felicità di Rocco (Giancarlo Commare). Vittorio e Beatrice (Caterina Bertone) si danno da fare al PARADISO per trovare una nuova capocommessa, mentre Pietro (Andrea Savorelli) capisce finalmente che il cuore di Stefania (Grace Ambrose) batte per Federico. Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Ludovica Brancia ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 febbraio 2021)puntata de Il5 di mercoledì 24: Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è sempre più sospettosa nei confronti di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), notando atteggiamenti strani da parte del ragazzo. La ragazza chiederà spiegazioni a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Maria (Chiara Russo) trova finalmente una sistemazione a casaragazze, destando l’odio di Irene (Francesca Del Fa) e la felicità di Rocco (Giancarlo Commare). Vittorio e Beatrice (Caterina Bertone) si danno da fare alper trovare una nuova capocommessa, mentre Pietro (Andrea Savorelli) capisce finalmente che il cuore di Stefania (Grace Ambrose) batte per Federico. Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Ludovica Brancia ...

