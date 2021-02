Il mondo dello spettacolo a un anno dalla chiusura. Proteste a Milano: «Il governo ci dia una data certa per riaprire i teatri» (Di martedì 23 febbraio 2021) È passato un anno da quando l’ultimo sipario è calato sul mondo dei teatri. Da allora, ogni tentativo di riapertura, ogni accenno di ripartenza per un comparto – quello dello spettacolo dal vivo – che occupa oltre mezzo milione di persone è stato cassato dai vari Dpcm del governo Conte II. Ieri sera, 22 febbraio, alcuni palcoscenici, dal Nord al Sud Italia, hanno acceso le luci affinché «questi luoghi tornino simbolicamente a essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità – ha spiegato L’Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo -. Le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, storicamente poco tutelati, sono tra quelli che hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) È passato unda quando l’ultimo sipario è calato suldei. Da allora, ogni tentativo di riapertura, ogni accenno di ripartenza per un comparto – quellodal vivo – che occupa oltre mezzo milione di persone è stato cassato dai vari Dpcm delConte II. Ieri sera, 22 febbraio, alcuni palcoscenici, dal Nord al Sud Italia, hacceso le luci affinché «questi luoghi tornino simbolicamente a essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità – ha spiegato L’Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo -. Le lavoratrici e i lavoratori, storicamente poco tutelati, sono tra quelli che h...

berlusconi : L’attentato contro chi rappresenta l’Italia nel mondo è un attentato contro tutti gli italiani. Ci aspettiamo dalle… - GiovanniToti : 'Non chi comincia ma quel che persevera', questo il motto dello storico veliero Amerigo #Vespucci che oggi compie 9… - ACF_Womens : ????|MEET ME-DOMANI! ??Giovane debuttante in Svezia,top player in Italia. Il viaggio di @louise_quinn4 continuerà ne… - p4zzesk4mil4no : @AlessandraRe16 tommaso ha sostituito l’# ufficiale con il suo, lo hanno proposto come opinionista e conduttore, ha… - agorarai : L'inviata @saracesto è con Valeria Arzenton, impresaria teatrale, per parlare del mondo dello spettacolo che, dopo… -