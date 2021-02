Il Cantante Mascherato: in finale arrivano i duetti. Ci sono anche Tatangelo e Red Canzian (Di martedì 23 febbraio 2021) Milly Carlucci Al Cantante Mascherato di Rai1 arrivano i duetti. Nella puntata finale dello show condotto da Milly Carlucci, in programma venerdì 26 febbraio, le maschere rimaste in gara si esibiranno assieme a dei protagonisti della musica italiana. Sul palco della trasmissione arriveranno in particolare Anna Tatangelo, Red Canzian, Rita Pavone e Cristina D’Avena. La novità, introdotta proprio in occasione dell’ultimo atto di questa edizione, è stata anticipata dalla stessa Milly Carlucci a La Vita in Diretta. Su Rai1, la presentatrice ha svelato anche le inedite accoppiate tra le maschere e gli ospiti musicali. Anna Tatangelo duetterà con Lupo, Rita Pavone con Pappagallo, Cristina D’Avena si esibirà in coppia con Orsetto, mentre ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021) Milly Carlucci Aldi Rai1. Nella puntatadello show condotto da Milly Carlucci, in programma venerdì 26 febbraio, le maschere rimaste in gara si esibiranno assieme a dei protagonisti della musica italiana. Sul palco della trasmissione arriveranno in particolare Anna, Red, Rita Pavone e Cristina D’Avena. La novità, introdotta proprio in occasione dell’ultimo atto di questa edizione, è stata anticipata dalla stessa Milly Carlucci a La Vita in Diretta. Su Rai1, la presentatrice ha svelatole inedite accoppiate tra le maschere e gli ospiti musicali. Annaduetterà con Lupo, Rita Pavone con Pappagallo, Cristina D’Avena si esibirà in coppia con Orsetto, mentre ...

