Godfather of Harlem | la recensione | mafia | razzismo | anni ’60 e Malcolm X

La recensione di Godfather of Harlem, la serie scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con Forest Whitaker, Nigél Thatch, Vincent D'Onofrio e Giancarlo Esposito, con il pilot diretto da John Ridley, dal 23 febbraio su Star di Disney+. Non possiamo non pensare alla cura del dettaglio e al grande lavoro drammaturgico fatto per lo show, ma allo stesso tempo agli stilemi del genere che non riesce a scrollarsi di dosso, mentre scriviamo questa recensione di Godfather of Harlem, la serie scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista il premio Oscar Forest Whitaker che ne è anche produttore e l'ha fortemente voluta, e che arriva dal 23 febbraio in Italia all'interno del nuovo brand Star su Disney+. Il serial è un affresco sugli anni '60 ad ...

