Gli scacchi “razzisti” e la censura YouTube Quando l’idiozia correct diventa comica

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Isterie “antirazziste” fuori controllo. Ci mancavano gli. Agadmator, canaleseguito dasti di tutto il mondo, è stato bloccato per 24 ore finendo nel ciclone della. Incriminato per la frase “Il bianco attacca il nero”, rappresenta l’emblema di quanto il mondo stiando sempre più inutilmente buonista e ipocrita. Come riporta il Daily Mail, Ashique KhudaBukhsh e Rupak Sarkar – ricercatori della Carnegie Mellon University – affermano che ad avere attivato gli algoritmi disono i troppi riferimenti “al bianco ed al nero”.”: l’incredibilesuA dimostrazione della loro tesi hanno preso due software usati ...

Dopo mesi di accurate ricerche sperimentali con due diversi software per scovare "argomenti offensivi", i ricercatori hanno scoperto che non solo la colorazione degli scacchi ha determinato l'... Incentrato su una protagonista femminile, che diventera una maestra di scacchi, ha aumentato le query di ricerca e gli ordini sulle scacchiere a livelli incredibili, anche le iscrizioni alle ... "Il bianco attacca il nero" e YouTube blocca il canale. Peccato che si parlasse di scacchi. E' accaduto al giocatore croato Antonio Radic, conosciuto con ...