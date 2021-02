Giulini | «Di Francesco? Non si può sbattere contro un muro per far andare meglio una storia»

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tommasoha parlato in conferenza stampa della scelta dell’esonero di Di. Le sue dichiarazioni Tommaso, presidente del Cagliari, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Semplici ha parlato della scelta del nuovo allenatore e dell’addio di Eusebio Di. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ESONERO DI– «La scelta di Diè arrivata anche con Carta, visto che Carli era dell’idea di sposare Liverani. Lapoteva essere chiusa prima, ma per mia testardaggine è continuata. Nell’ambiente eravamo convinti di Die la squadra era con lui. La partita col Torino ha poi cambiato tutto. Non si può...

