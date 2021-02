Gasperini: “Non snatureremo la squadra, ma dovremo essere accorti. Il Real in Champions si trasforma” (Di martedì 23 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid valido per l’andata degli ottavi: “Da queste due partite cercheremo di uscirne con qualcosa di più. Non abbiamo il favore del pronostico né l’obbligo di andare avanti. Vogliamo cercare di misurarci con questa squadra anche per capire la nostra Reale consistenza. Non possiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche, le stesse che ci hanno permesso di arrivare in Champions e di essere competitivi in Italia. Non snatureremo la squadra, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono essere”. Sul Real Madrid: “Il Real Madrid in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match diLeague contro ilMadrid valido per l’andata degli ottavi: “Da queste due partite cercheremo di uscirne con qualcosa di più. Non abbiamo il favore del pronostico né l’obbligo di andare avanti. Vogliamo cercare di misurarci con questaanche per capire la nostrae consistenza. Non possiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche, le stesse che ci hanno permesso di arrivare ine dicompetitivi in Italia. Nonla, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono”. SulMadrid: “IlMadrid in ...

