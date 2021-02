Festival Sanremo 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Il programma, le date e gli orari del Festival di Sanremo 2021, arrivato alla sua settantunesima edizione. Sotto la conduzione di Amadeus e la partecipazione speciale di Zlatan Ibrahimovic, si terrà anche quest’anno il Festival della Canzone Italiana dal Teatro Ariston. La diretta televisiva è disponibile su Rai Uno dalle ore 20:40, mentre la fruizione streaming è offerta dalla piattaforma di RaiPlay. Di seguito il programma e le date del Festival. Ecco il programma del Festival: PRIMA SERATA – martedì 2 marzo dalle ore 20:40 SECONDA SERATA – mercoledì 3 marzo dalle ore 20:40 TERZA SERATA – giovedì 4 marzo dalle ore 20:40 QUARTA SERATA – venerdì 5 ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Il, lee glideldi, arrivato alla sua settantunesima edizione. Sotto la conduzione di Amadeus e la partecipazione speciale di Zlatan Ibrahimovic, si terrà anche quest’anno ildella Canzone Italiana dal Teatro Ariston. Latelevisiva è disponibile su Rai Uno dalle ore 20:40, mentre la fruizioneè offerta dalla piattaforma di RaiPlay. Di seguito ile ledel. Ecco ildel: PRIMA SERATA – martedì 2 marzo dalle ore 20:40 SECONDA SERATA – mercoledì 3 marzo dalle ore 20:40 TERZA SERATA – giovedì 4 marzo dalle ore 20:40 QUARTA SERATA – venerdì 5 ...

