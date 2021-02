Fausto Gresini è morto all' età di 60 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA - "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al covid,ci lascia con 60appena compiuti". Comincia ...

Gazzetta_it : #Gresini e le nostre scuse - SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - Matteo_Dunchi : RT @rimaneilmilan: Netto miglioramento di #Gresini che in poche ore passa da morto a gravissimo. Rialzati, Fausto, e fagli vedere quanto so… - Sottosopra15 : RT @Eurosport_IT: Dopo due mesi di lotta al Covid-19, Fausto Gresini ci ha lasciato. Riposa in pace Fausto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Gresini

"La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al Covid,ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao". Così il Teamannuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome. Il due volte Campione del ..."La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid,ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao". Così il Teamannuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia di motociclismo che porta il suo nome.Fausto Gresini non ce l’ha fatta, si è arreso al Covid, questa volta davvero. Ieri sera erano circolate notizie insistenti sulla sua dipartita, poi smentita dal figlio Lorenzo. Nella mattinata il ...Questa volta è vero: Fausto Gresini è morto. Dopo una notte convulsa e una prima notizia, poi smentita, del suo decesso, l'ex campione di motociclismo ci ha lasciati, vinto dal Covid a soli 60 anni.