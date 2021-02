FAGIOLI | IL PUPILLO DI MAX

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 23 febbraio 2021) La Juve in grande emergenza si coccola il talento di Nicolò, centrocampista dal grande talento, pronto finalmente per il grande salto. Contro il Crotone, per il giovane mediano, è stato il battesimo in Serie A, dopo che aveva già esordito da titolare in prima squadra nella gara di Coppa Italia di un mesetto fa con la Spal, dove aveva ben figurato. Proprio dopo quella partita, Pirlo aveva ammesso cheavrebbe fatto parte in pianta stabile della prima squadra e complice l’infortunio di Arthur, per Nicolò il sogno di esordire in massima serie è arrivato. Classe 2001, 20 anni compiuti lo scorso 12 febbraio. Il nome di Nicolòè sulla bocca degli addetti ai lavori da circa 3 anni, quando l’allora tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, lo portò con la prima squadra in tournee negli Stati Uniti. Allegri lo aveva ...